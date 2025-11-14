Близо 80 000 къса незаконни цигари задържани при акция на АМ „Хемус“

Снимки: ОДМВР-Варна

Служители на икономическа полиция, съвместно с екип на специализираните полицейски сили, проведоха акция на автомогистрала „Хемус“ в посока Варна, в района на разклона за село Слънчево. В хода на операцията е спрян за проверка лек автомобил.

При извършената инспекция полицейските служители установяват, че в колата се превозват 79 800 къса цигари без акцизен бандерол от различни известни марки. По първоначални изчисления стойността на задържаната стока е около 32 000 лева, съобщават от ОД на МВР - Варна.

На място са извършени процесуално-следствени действия, а веществените доказателства са иззети по надлежния ред от разследващ полицай. 62-годишният водач, жител на Варна, е задържан за срок до 24 часа. Случаят е докладван на дежурен прокурор, като е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията, мъжът е бил задържан и в предходни периоди във връзка с разпространение на акцизни стоки. Информацията показва, че той е имал предишна присъда „лишаване от свобода за срок от 1 година и 10 месеца“ от 2018 г., която е изтърпял и през 2024 г. е реабилитиран.

Икономическа полиция засилва натиска върху търговията с акцизни стоки без бандерол, като регулярно провежда целенасочени акции.

