Близо 900 екипа на КАТ Пътна полиция са по пътищата

Снимка: Булфото

Не очакваме да счупим рекордите по трафик днес, но движението е натоварено. Силите на полицията са съсредоточени по изходите на големите градове и по основните пътни направления. Има временни ограничения на движението по трите магистрали - "Тракия", "Хемус" и "Струма".

Това заяви главен инспектор в „Пътна полиция” Лъчезар Близнаков, предаде БГНЕС.

Той апелира водачите към спазване на правилата за движение по пътищата.

Полицейското присъствие по пътищата ще е масирано. Всички технически средства за контрол на скоростта са навън, необозначени автомобили ще се движат в трафика.

Твърдо решени сме всички рискови водачи да бъдат изведени от трафика, заяви още Близнаков. Той съобщи, че на терен има около 900 полицейски екипа.

Влошаване на метеорологичните условия се очакват от утре, 24 декември.

