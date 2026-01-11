Близо 9000 деца без място в детските градини в София

Снимка Булфото

Огромни проблеми за родители, които искат да запишат децата си на детска градина в столицата.

Близо 9000 деца остават без място в държавна ясла или детска градина в София за учебната 2025–2026 г., според данни на Столичната община. Така проблемът с недостига на места за най-малките остава нерешен и тази година.

Около половината от неприетите деца ще получат компенсация от държавата, в размер на 580 лева месечно. Над 2000 деца изобщо не са кандидатствали, а други близо 2000 места са останали свободни заради липса на интерес в съответните райони.

Най-сериозен е недостигът в седем столични района – „Витоша“, „Младост“, „Триадица“, „Лозенец“, „Студентски“, „Красно село“ и „Овча купел“. Там живеят около 70% от всички неприети деца, пише frognews.bg.

През тази учебна година близо 49 000 деца са приети в държавни ясли и детски градини в София. За много семейства обаче липсата на места остава сериозен проблем.

От Столичната община посочват, че решението е разкриване на нови места и строителство на детски заведения. В края на 2025 г. е завършена нова детска градина в район „Витоша“, която трябва да отвори през септември. Тя ще разполага с четири групи и капацитет от 88 деца.

Освен недостига на места, родителите се сблъскват и с проблеми, свързани с качеството на храната и грижите за децата.

През 2027 г. общината планира да открие още около 1300 места в девет нови детски градини. Целта е нито едно дете да не остава без място или без компенсация.

