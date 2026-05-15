Близо една четвърт от младите хора в Турция нито учат, нито работят

15.05.2026 / 09:11 2

Към края на 2025 г. общо 23,3 процента от турските граждани на възраст между 15 и 24 години - около 3 милиона души - нито учат, нито работят, сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от сайта „Хюриет дейли нюз“.

Според данните, които бяха публикувани в четвъртък, 30,9 процента от младите жени попадат в т.нар. категория „NEET“ – термин, назоваващ хората, които не работят, не учат и не развиват уменията си, предава БТА. При младите мъже този процент е 16,3. 

Младежката безработица в страната през 2025 г. е около 15,3 процента. 

В същото време нивото на участие на младежите в пазара на труда достига 47,6 процента, докато нивото на участие във висшето образование достига 46,3 процента, сочат още данните. 

Общият брой на хората в тази възрастова група в Турция достига 12,7 милиона души през 2025 г., като те съставляват 14,8 процента от общото население на страната.

Коментари
Уйо (преди 3 минути)
Рейтинг: 53205 | Одобрение: 7015
Турция е силно разделена страна, част от хората живеят в 21 век, част в 20 век, а останалата в 19-ти, особено в източна Анадола. Огромна част от работещите са без договори и осигуровки и бачкат на повикване. В най-забутаните места в Турция, където живеят още в 19 век, момчетата ходят на училище колкото да се научат да четат и пишат и после на работа, а момичетата доли до училището няма да стигнат. В тези части на Турция жената е домакиня, няма право да учи, няма право да работи, дори може и да няма право да излиза на вън и да се среща с хора.
Дедо (преди 48 минути)
Рейтинг: 26789 | Одобрение: 7284
То пък у нас щото по-различно... По улици и кафенета пълно с млади оттрепки...

