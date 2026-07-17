реклама

Близо месец след скандала: Видеото на заснетата в такси клиентка отново е онлайн

17.07.2026 / 08:26 2

Кадър Нова телевизия

Близо месец след като случай с 21-годишна клиентка в такси предизвика обществено възмущение и намесата на прокуратурата, видеото с младата жена отново е достъпно в TikTok и продължава да събира гледания. Това стана ясно в ефира на „Здравей, България“.

Припомняме, че на 28 юни репортерът на NOVA Юлиян Стоянов разказа за случая. За броени дни шокиращите кадри, заснети без позволение в такси, бяха гледани от близо милион души в социалните мрежи. На задната седалка на колата е 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът ѝ е изключен, a няма и пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет. 

Впоследствие Софийската районна прокуратура започна проверка по случая. Наблюдаващ прокурор възложи проверката на дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП. Бяха снети показания от момичето и самия шофьор, а клипът - свален от интернет. 

„Момичето ми каза, че иска този сериал най-после да приключи. Но той не спира. Видеото продължава да е там и продължава да се разпространява“, коментира репортерът на Nova Юлиян Стоянов.

По негови думи институциите са били уведомени, че видеото отново е достъпно, но към момента не е ясно какви допълнителни действия ще бъдат предприети. Едва тази седмица момичето и майка ѝ са били извикани да дадат официални показания пред полицията.

Шофьорът на таксито Петър Караиванов, който е активен в платформата TikTok, призна, че има практика често да снима своите клиенти, като профилът му съдържа около 200 подобни клипа. На въпрос защо е качил точно това видео, той отговори: „Защото така съм решил. С тая случка тя ще я запомни и ще знае да не прави друг път такива случки”. Караиванов допълни, че е действал спонтанно и не намира причина да съжалява за действията си.

Комисията за защита на личните данни е започнала действия по случая, но процедурата се е забавила заради липсата на необходимите данни за самоличността на таксиметровия шофьор. Според Юлиян Стоянов, още в седмицата след излъчването на първия материал представители на КЗЛД са се свързали с него чрез юридическия екип на медията с молба да предостави информация, която би помогнала за идентифицирането на водача. Тъй като журналистът не е разполагал с подобни лични данни, комисията не е могла да придвижи процедурата по този път. По думите му впоследствие е бил подаден официален сигнал, като се очаква институциите да обменят необходимата информация помежду си, за да продължи проверката.

Стоянов изрази недоумение защо въпреки участието на няколко институции - прокуратурата, ГДБОП и Комисията за защита на личните данни - видеото продължава да бъде достъпно в TikTok. По думите му, ако дори след намесата на държавните органи клипът не е окончателно премахнат, това поставя въпроса доколко ефективни са механизмите за защита на личните данни и неприкосновеността на гражданите в интернет.

Междувременно самият шофьор продължава да публикува видеа в социалните мрежи и не показва признаци на разкаяние. В едно от последните си клипове той атакува журналистическото отразяване на случая и твърди, че е бил представен едностранчиво. 

Според действащото законодателство, ако бъде доказано извършено престъпление, санкцията може да бъде до две години лишаване от свобода, пробация или обществено порицание.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 13 минути)
Рейтинг: 635975 | Одобрение: 125395
Има информация, че тоя същия кретен е оставил баба и дете някъде в нищото за да им даде урок.....Да му вземат кетапа за 2 години и да се преквалифицира в репортер, като толкова му е акъла.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
2
MrBean (преди 35 минути)
Рейтинг: 231707 | Одобрение: -2103
Институциите в БГ са винаги НЕ на страната на жертвата!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама