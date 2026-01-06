Близо половин милион българи с имен ден на Йордановден и на Ивановден

снимка: Булфото

В навечерието на двата лични за стотици хиляди българи празници – Йордановден и Ивановден, националната статистика обяви най-популярните имена за жени, мъже, момичета и момчета за изминалата година.

Близо половин милион българи - общо 447 877 - ще празнуват празника на имената си в следващите два дни.

На 6 януари, Богоявление, повод да почерпят ще имат общо 120 737. Мъжете и жените, носещи имената Йордан или Йорданка, са 71 422.

Жените, носещи името Йорданка, са 30 748, а мъжете с името Йордан – 40 674. Двете имена се нареждат сред най-разпространените към края на 2025 година.

На Ивановден, 7 януари, личен празник ще празнуват общо 327 140, от тях 171 057 българи носят производни имена на Иван и Иванка. 125 250 са мъжете, носещи името Иван, а 45 807 са жените, казващи се Иванка, предава Бтв.

Най-популярното мъжко име към края на миналата година е Георги, а за жените – Мария.

Най-популярният имен ден е Цветница. 336 419 сънародници празнуват имен ден пред през пролетта.

