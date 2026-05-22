Близо половин милион коли напускат София около 24 май

Натоварен ще е трафика на изхода от столицата и нашите магистрали през следващите дни.

Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май. За това предупреждава Агенция „Пътна инфраструктура“.

Традиционно най-много автомобили ще има по АМ „Тракия“ – около 200 000, по магистрала „Струма“ – над 110 000, и по „Хемус“ – около 85 000. Останалият трафик се очаква да премине по други отсечки от пътната мрежа.

В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони над 12 т по магистралите.

В друга отсечка с очакван интензивен трафик – тази в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение.

Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.

Заради очаквания засилен трафик днес Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг, btvnovinite.bg.

