Близо половината от левовете вече са изтеглени от обращение

От 1 февруари разплащането ще бъде само в евро. Има достатъчно наличности на еврови монети и банкноти, няма място за паника. БНБ ще обменя неограничено левове, не е нужно човек да се блъска по опашки, призова Иванов. Пощите ще обменят левове до 31 юни безплатно, предаде БТВ.

Към момента са изтеглени 48.3% от българската валута. След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти, като процесът върви много добре, по-добре от очакваното, каза още Иванов.

Вече работят координационни области центрове за подаване на сигнали свързани с еврото, обявиха от Координационния център за въвеждане на еврото в България.

Банките вече ще са длъжни да изискват лична карта на гражданите, които желаят да обменят левове в евро, но не са клиенти на съответната банка. Това ще важи за суми до 5 хиляди евро. Ако сумата е над 5 хиляди евро, се прилага общото законодателство на страната, което изисква подаване на декларация за произход на парите.

Това съобщи ръководителят на Координационният център към Механизма за еврото Валентин Иванов. Той отчете, че няма никакви проблеми при разплащането с банкови карти след влизането ни в еврозоната. "В началото на годината може да е имало проблеми, но вече всичко е изчистено", допълни Иванов.

Призоваваме гражданите и търговците да се снабдят с банкноти и монети евро, нека да не чакат последния момент при разплащането в лева на 31 януари, призова ръководителят на Центъра.

Извършени са проверки за повишаване на цените в училищни столове, установени са увеличения в цените на храните в 5 училища в София. След намесата на компетентните органи търговците вече са върнали цените от преди Нова година.

Продължават проверките на платени паркинги, както и на фирми за куриерски услуги, на лаборатории за медицински изследвания, и др.

От 5 до 11 януари НАП е извършила 1401 проверки, като са установени 116 нарушения на ЗВЕРБ, като са издадени и 12 наказателни нарушения.

Установени са единични случаи на пласиране на фалшиви евробанкноти, като са взети съответните действия. От Центъра препоръчват търговците да се оборудват със специални устройства за разпознаване на неистинските банкноти. Продължават проверките на всички институции.

