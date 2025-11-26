Блогър гони Васил Божков от протеста

кадър: Manol Glishev, фейсбук

Не сте баш за тук, тръгвайте си, само, че по-далеч – Дубай, заяви блогърът

Напрежение и искри белязаха протеста в центъра на София тази вечер, след като известният блогър и общественик Манол Глишев влезе в директна конфронтация с бизнесмена Васил Божков. Сцената, запечатана във видеоклип, разпространяван в социалните мрежи, показва как Глишев настоява бившият хазартен бос да напусне събитието, видя Дунав мост.

„Не сте за тук“

Инцидентът се разигра на фона на недоволството на гражданите, събрали се на жълтите павета. Според кадрите, разпространени от "Евроком", Манол Глишев се приближава към Васил Божков и директно го призовава да си тръгне.

"По-добре да не сте тук, миналото свърши, време е за бъдещето", заявява Глишев в лицето на бизнесмена.

В хода на разговора, който бързо придобива остър тон, журналистът и блогър иронично моли Васил Божков да изгаси пурата си – негова запазена марка, или поне да пуши далеч от протестиращите.

Кулминацията на сблъсъка настъпва с репликата на Глишев, която препраща към периода на пребиваване на Божков в ОАЕ: "Не сте баш за тук, тръгвайте си, само че по-далеч – Дубай".

След размяната на реплики видеото показва как Божков се отдръпва от сцената на конфликта. На финала на записа се чува определението „мутра“, насочено към бизнесмена, като авторът на клипа твърди, че е получил заплахи.

Контекст на напрежението

Това не е първият път, в който появата на Васил Божков на публични протести предизвиква полярни реакции. Присъствието на фигури със спорна репутация сред гражданите често води до конфликти с "протестърите" от 2020 година, какъвто е и самият Глишев, които настояват за пълно разграничаване от старите модели на управление и олигархичните зависимости.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!