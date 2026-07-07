Блогъри и инфлуенсъри рекламират Варна по света

Снимки: Община Варна

Новият подход за популяризиране на града чрез международни маркетингови партньорства и създаване на автентично дигитално съдържание вече дава първи реални резултати. През тази година дирекция „Туризъм“ започна работа с чуждестранни създатели на съдържание, които представят Варна пред нови международни аудитории по съвременен и въздействащ начин, съобщават от пресцентъра на общината.

През месеците май и юни 2026 г. по покана на общината в морската столица гостуваха известни блогъри, инфлуенсъри и дигитални автори, с които бяха установени контакти по време на международните туристически изложения в Париж, Лондон и Истанбул през 2025 г. Сред тях са френският фотограф и видеограф Максим Тучапски, представителите на Carma Adventure от Лондон Максуел Мошлин и Каролина Куероз, британският блогър и основател на Career Gappers Алекс Трембат и турският инфлуенсър Ахмет Окатан. Инициативата е част от усилията за утвърждаване на Варна като разпознаваема и предпочитана туристическа дестинация чрез съвременните инструменти на дигиталния маркетинг.

Проектът е реализиран като маркетингово партньорство, при което общината предоставя възможност гостите да опознаят и заснемат града, а в замяна получава висококачествено съдържание с дългосрочна комуникационна стойност. Това е първата от поредица инициативи с международни създатели на съдържание, насочени към достигане до нови аудитории чрез автентични истории и модерни дигитални формати.

Публикуваното от всички участници съдържание отчита висока ангажираност, значителен брой гледания, реакции и споделяния, което показва силен интерес към представените преживявания и реален потенциал за устойчиво позициониране на Варна на ключови целеви пазари. Всички участници са заявили готовност за бъдещо сътрудничество с общината в международното популяризиране на града.

Със съдействието на партньорите от туристическия бранш бяха разработени специални програми, които представиха възможностите за туризъм във Варна през всички четири сезона. В резултат на тези действия в периода 1 май - 30 юни туристическият портал Visit Varna отчита над 182 000 сесии, като повече от 80% от потребителите взаимодействат активно със съдържанието. Основните международни пазари с трафик към сайта са България, Румъния и Полша, следвани от Германия и Франция.

В рамките на дигитална рекламна кампания на пазарите в България, Румъния и Полша, проведена между 5 и 30 юни, е отчетен ръст от близо 20% в трафика и почти двойно увеличение на ангажираните посещения спрямо същия период на предходната година. Кампанията в социалните мрежи реализира над 690 000 показвания на рекламните послания и генерира близо 15 000 посещения към туристическия портал, което показва висок интерес към Варна и ефективно използване на рекламния бюджет.

Профилите на Visit Varna във Facebook и Instagram също отбелязват значителен ръст през май и юни. Само във Facebook са привлечени над 2 000 нови последователи и са отчетени повече от 1,7 милиона преглеждания на съдържание. В Instagram аудиторията вече надхвърля 6 000 последователи, с близо 100 000 достигнати потребители и над 30 000 взаимодействия. Сред основните международни аудитории в социалните мрежи са България, Турция, Германия, Великобритания и Румъния, което потвърждава засиления интерес към Варна сред ключови европейски пазари.

Постигнатите резултати потвърждават ефективността на новия модел на международни маркетингови партньорства и утвърждават Варна като активна, модерна и конкурентоспособна туристическа дестинация на европейската карта, съобщиха от дирекция „Туризъм“ към Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!