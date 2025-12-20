Блокада към Гърция, забавяне за Турция

снимка Булфото

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 18:00 ч. днес.

Заради стачни действия на гръцка територия на прехода "Кулата" - "Промахон" от 12:00 ч. днес не се пропускат превозни средства в двете посоки.

На прехода „Илинден – „Ексохи“ също не се пропускат товарни автомобили в двете посоки.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до утре включително.

На границите с Румъния, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!