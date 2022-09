Блокада в Москва

Стоп кадър Фобрс.ру

Огромно задръстване от таксиметрови коли в Москва предизвика недоумение

Причината е, хакерска атака срещу Яндекс Такси.

Стотици шофьори са получили поръчка на един и същи адрес в руската столица, съобщи Форбс.ру.

Яндекс Такси, което е подобно на Uber, е било атакувано сутринта.

От руската компания потвърдиха за атаката.

„Сутринта на 1 септември Yandex Taxi се сблъска с опит от нападатели да попречат на работата на услугата — няколко десетки шофьори получиха групови поръчки в района на Фили“, се казва в изявление на компанията за Forbes.ru .

В резултат на хакването такситата се изсипаха на московския Кутузовски проспект.

Пътят минава от изток на запад към центъра на Москва.

Шофьорите обаче прекараха почти час в задръстването на 8-лентовия път.

На място пристигна и полиция, за да провери каква е причината за блокадата.

Засега никой не е поел отговорност за атаката:

A Watch Dog-type hack in Moscow: multiple fake orders through Yandex Taxi caused a traffic jam on the Kutuzovsky Prospekt that reportedly lasted btw 40 minutes and 2 hours



Yandex confirmed this was caused by attackers attempting to disrupt the servicehttps://t.co/B9XKTZbO33 pic.twitter.com/K3Hk6qaEZm

— Oleg Shakirov (@shakirov2036) September 1, 2022