Блокади на превозвачи по сръбската граница от утре
Снимка: Пиксабей
Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят от утре блокада на граничните пунктове със страни от Шенгенското пространство, която ще засегне и българската граница.
Причината за блокадата, която се очаква утре, е въвеждането на европейското правило „90 на 180“ – тоест професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 180 дни, посочва БНР. Правилото влиза в сила от 10 април като част от Европейската система за вход и изход.
Сдруженията на превозвачите предупреждават, че мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна.
Това потвърждават и от Съюза на международните превозвачи, като посочват, че утрешният протест ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и ще продължи до 2 февруари.
Превозвачите съветват своите колеги да използват алтернативни маршрути през други страни, което обаче ще увеличи разходите и допълнително ще натовари сектора.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!