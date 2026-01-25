Блокади на превозвачи по сръбската граница от утре

Снимка: Пиксабей

Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят от утре блокада на граничните пунктове със страни от Шенгенското пространство, която ще засегне и българската граница.

Причината за блокадата, която се очаква утре, е въвеждането на европейското правило „90 на 180“ – тоест професионалните шофьори от трети страни могат да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 180 дни, посочва БНР. Правилото влиза в сила от 10 април като част от Европейската система за вход и изход.

Сдруженията на превозвачите предупреждават, че мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна.

Това потвърждават и от Съюза на международните превозвачи, като посочват, че утрешният протест ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и ще продължи до 2 февруари.

Превозвачите съветват своите колеги да използват алтернативни маршрути през други страни, което обаче ще увеличи разходите и допълнително ще натовари сектора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!