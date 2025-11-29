Блокаж на магистрала "Тракия" в момента

снимка: Булфото

Движението по участък от автомагистрала "Тракия" е блокирано, съобщават очевидци в социалните мрежи. По думите им задръстването е на входа за магистралата от София посока Бургас.



Към момента не е ясна причината за блокирането на пътния участък. На кадрите се вижда образувалата се вече тапа от автомобили, предаде Фокус.



Шофирайте внимателно и не предприемайте рискови изпреварвания!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!