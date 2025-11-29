реклама

Блокаж на магистрала "Тракия" в момента

29.11.2025 / 23:10 0

снимка: Булфото

Движението по участък от автомагистрала "Тракия" е блокирано, съобщават очевидци в социалните мрежи. По думите им задръстването е на входа за магистралата от София посока Бургас.

Към момента не е ясна причината за блокирането на пътния участък. На кадрите се вижда образувалата се вече тапа от автомобили, предаде Фокус. 

Шофирайте внимателно и не предприемайте рискови изпреварвания!

 

