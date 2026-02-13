Блокираха сметките на близо 200 000 души в Хърватия

снимка: Пиксабей

В края на януари 2026 г. 197 400 души в Хърватия са били с блокирани банкови сметки заради необслужени задължения от 3 милиарда евро, предаде хърватската агенция ХИНА. Блокирани са били и сметките на 13 000 фирми, дължащи главница от 417,2 милиона евро, съобщи днес Финансовата агенция (Фина, Fina).

Към края на януари Финансовата агенция е регистрирала 197 379 граждани с блокирани сметки, което е с 0,3% повече на месечна база и с 1% по-малко на годишна база. Главницата по дълга им възлиза общо на 3 милиарда евро, което е с 0,5% повече спрямо декември 2025 г. и с 2,1% повече спрямо януари 2025 г.

Заедно с 1,2 милиарда евро натрупани лихви, общият дълг на гражданите с блокирани сметки достигна 4,2 милиарда евро в края на януари 2026 г. От тях 640 милиона евро (без лихвите) се дължат на банки, а 720 милиона евро на други финансови институции, предаде БТА.

С неуредени плащания към края на януари са били 12 995 стопански субекта, което е с 458 или 3,7% повече от декември и с 376 или 3% повече от година по-рано.

Главницата по дълга им възлиза общо на 417,2 милиона евро, което е спад с 249,8 милиона евро или 37,5% на месечна база и с 247 милиона евро или 37,2% на годишна база. Със 105 милиона евро лихви, общият бизнес дълг достигна 522,2 милиона евро.

