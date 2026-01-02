Блокирано е движението по пътя Симитли – Гоце Делчев

снимка: Булфото

Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т по пътя Симитли – Гоце Делчев /при км 106/ през ГКПП "Илинден" – "Ексохи" поради протест на гръцки граждани, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Шофьорите изчакват на място, посочват от АПИ, цитирана от БТА.

Тази сутрин от Главна дирекция „Гранична полиция“ предупредиха, че поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция.

