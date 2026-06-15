Блокирано е летище София, отменени са всички полети

Булфото

Отменени са всички полети на кацащи и излитащи самолети на летище "Васил Левски", предаде Блиц.

Доста пътници са блокирани в летателните машини, изчаквайки разрешаване на проблема.

Полет от Порто за София е кръжал известно време на столицата, но след това е бил насочен към Пловдив.

По неофициална информация причината за хаоса на летището е аварирала машина на пистата, която пречи за кацането и излитането на самолети.

Вече над 2 часа машината не може да бъде преместена, тъй като двигателят й се е повредил, а ръчната спирачката е задействана. Не се съобщава какъв точно е видът на машината.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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