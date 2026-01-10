Блокират с лепило копчетата на банкомати във Велико Търново

кадър: Нова тв

Вече месец в най-големия великотърновски квартал – „Бузлуджа“, се извършва необичаен вандалски акт. Повечето банкомати в района са системно блокирани с лепило по бутоните, което ги прави напълно неизползваеми. Извършителите все още не са заловени, а щетите засягат както банките, така и потребителите.

Вандалите атакуват конкретни копчета – тези за „Окей“, „Отказ“ и „Корекции“. Поправката и отстраняването на лепилото са скъпи, а докато траят ремонтите, жителите на квартала нямат достъп до средствата си. „Това се случва за трети път в рамките на два месеца. Смениха клавиатурата преди месец и половина, чакахме доста дълго време“, разказва Милияна Петрова, управител на магазин в близост. Тя допълва за Нова тв, че проблемът е сериозен за пенсионерите, които масово разчитат на банкомата в района.

Освен банкоматите, потърпевши са и магазини, чиито патрони на бравите също биват заливани с лепило. Идентифицирането на извършителите е трудно. Камерите на банкоматите имат ограничен обхват, а допълнително поставените камери от търговците не могат да бъдат насочени към клавиатурите на устройствата, тъй като това е противозаконно.

Жителите на „Бузлуджа“ съобщават и за други набези – рязане и осакатяване на дървета в местните паркове без видима причина. Хората предполагат, че става въпрос за едни и същи извършители и определят проявите като „хлапашка история“. Въпреки трудностите, някои клиенти все пак успяват с усилия да изтеглят банкноти в евро от устройствата, които все още функционират частично.

От полицията във Велико Търново заявиха, че до момента няма подадени официални сигнали за залепените банкомати. МВР обаче се е самосезирало по публикации в социалните мрежи и в момента се извършва проверка по случаите. Местните жители се надяват на по-строг контрол, тъй като вандалските прояви в квартала зачестяват.

