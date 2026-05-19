Блокират центъра на София заради концерта за Дара

Снимка

Остават часове до историческото събитие в столицата.

Във връзка с провеждането на концерта в чест на победата на Дара на "Евровизия" 2026 в центъра на София, Столичната община и органите на реда въвеждат засилени мерки за сигурност и временна организация на движението, за да бъде събитието проведено спокойно и без инциденти, пише Блиц.

Достъпът до площада ще се осъществява единствено през контролно-пропускателни пунктове, разположени на следните места:

-на бул. "Цар Освободител" откъм пл. "Александър Буров"

-на площад "Желю Желев" - от източната и западната страна на Националната художествена галерия;

-на бул. "Цар Освободител" преди кръстовището с ул. "Бенковски";

-на ул. "Княз Александър I" при кръстовището с ул. "Съборна“ и при Градската градина.

Няма да бъдат допускани граждани във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и лица, носещи огнестрелно оръжие, опасни предмети, пиротехника или летящи фенери. Също така няма да се разрешава използването на дронове. За реда ще следят служители на СДВР.

Във връзка с изграждането на сцената и провеждането на концерта се въвежда временна организация на движението в централната градска част. Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите с пропуск, обслужващи техническите съоръжения.

В периода от 15:00 ч. на 18.05.2026 г. до 07:00 ч. на 20.05.2026 г. ограничения ще важат за:

-площад "Княз Александър I";

-ул. "Дякон Игнатий" в участъка между бул. "Цар Освободител" и ул. "Аксаков";

-крайна дясна лента на южното пътно платно на бул. "Цар Освободител“ между ул. "Кн. Александър I" и ул. "Дякон Игнатий“.

От 12:00 ч. на 19.05.2026 г. до приключване на събитието се забранява движението на пътни превозни средства в двете посоки (с изключение на специализиран транспорт и автомобили с пропуск) по:

-бул. "Цар Освободител" между бул. "Дондуков" и ул. "Г. С. Раковски";

-ул. "Аксаков" между ул. "Г. С. Раковски" и ул. "Дякон Игнатий";

-ул. "Г. Бенковски" между ул. "Аксаков" и бул. "Цар Освободител".

От 16:00 ч. на 19.05.2026 г. до приключване на концерта се забранява и влизането на превозни средства по бул. "Цар Освободител“ в участъка от бул. "Васил Левски“ до ул. "Г. С. Раковски“, като движението по ул. "Г. С. Раковски“ няма да бъде спирано.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!