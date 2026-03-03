Bloomberg: Путин е единственият победител от войната в Иран

Кадър Youtube

„Путин е единственият победител от войната с Иран“ – това е заглавието на статия в Bloomberg от 3 март.

„Военноморските сили изстрелват ракети Tomahawk по Иран, което намалява шансовете на Зеленски да получи тези оръжия. Нивото на обстрел в Персийския залив прави подобни трансфери към Киев по-малко вероятни с всеки изминал час. Русия вече е очевиден бенефициент от решението на президента Тръмп да започне война с Иран. И тази полза ще нараства, колкото по-дълго продължава конфликтът“, твърди изданието, цитирано от Евроком.

Авторът отбелязва, че операцията „значително ще изчерпи американските ракетни запаси – както офанзивни, така и отбранителни – и ще доведе до по-високи световни цени на петрола и природния газ, от които зависи руската икономика“.

„Всяко продължително затваряне на Ормузкия проток или унищожаването на капацитета за износ на петрол и газ в Персийския залив също би могло да съживи пазара на санкционирани руски енергийни продукти. Танкерите, които плават с пълни запаси от непродаден петрол, откакто САЩ оказаха натиск върху Индия да ограничи покупките си от Русия, вероятно ще намерят купувачи“, се казва в статията.

Поддържането на високоинтензивна въздушна кампания от две ударни групи самолетоносачи изисква значително събиране на разузнавателна информация, от въздушно разузнаване до сателитен анализ в реално време. Това са и ограничени ресурси на САЩ, критични за отбраната на Украйна, отбелязва изданието.

В крайна сметка, по всички тези точки, както заключава Bloomberg, „войната на Тръмп в Иран не можеше да дойде в по-добро време за Кремъл и в по-лошо време за Киев“.

