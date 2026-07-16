Блумбърг: Най-богатите руснаци изнасят парите си в чужбина заради притеснения за банковия сектор

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Няколко от най-богатите руснаци, включително бизнесмени, близки до президента Владимир Путин, са изнесли милиарди долари в чужбина през последната година. Причината са нарастващите опасения за състоянието на руската икономика и държавните финанси, написа американската медия "Блумбърг".

Шумните конфискации на активи са засилили страха сред руския елит, че държавата може да отнеме имуществото им или че ще загубят богатството си. Това са споделили пред изданието шестима заможни руснаци и други източници, запознати с настроенията сред руските милиардери.

Според източниците на агенцията, напоследък няколко милиардери са прехвърлили допълнителни активи извън Русия, отчасти поради притеснения за банковия сектор. През последната година, и особено през последните месеци, най-богатите руснаци са започнали да променят структурата на своите активи. Те все по-често инвестират в криптовалути, злато, имоти в чужбина и частни инвестиционни фондове, предимно в страните от Персийския залив.

В продължение на десетилетия руските милиардери бяха желани гости на Запад, където сключваха големи бизнес сделки, купуваха луксозни имоти и организираха пищни събития. След началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. международните санкции принудиха много от тях да върнат активите си в Русия и да пререгистрират компаниите си там. В същото време значителна част от имуществото им в чужбина беше замразена.

Рисковете обаче нараснаха и в самата Русия. От 2024 г. властите активизираха кампания по изземване на активи от редица едри бизнесмени, особено от тези, които са запазили връзки със Запада или имат двойно гражданство. Допълнителен фактор е очакваното забавяне на руската икономика, започнало през 2025 г. и довело до намаляване на бизнес печалбите и ограничава възможностите за инвестиции в страната.

Трудно е да се оцени точният мащаб на неофициалния отлив на капитали, тъй като част от операциите се извършват чрез непрозрачни криптовалутни схеми и не се отразяват в официалната статистика. Въпреки това, двама събеседници на агенцията, запознати с инвестиционните решения на няколко руски милиардери, оценяват обема на този отлив за тази година на поне десетки милиарди долари, което надхвърля миналогодишните нива.

Според тях именно страхът от конфискации и икономическата нестабилност отново е ускорил изтеглянето на средства от страната.

В същото време много заможни руснаци и преди са търсили възможности за инвестиции в чужбина, въпреки санкциите и войната. По оценка на Централната банка на Русия, само през първата година от пълномащабната война страната са напуснали капитали на стойност около 250 милиарда долара.

Един от събеседниците на "Блумбърг" съобщи, че е започнал да прехвърля средства в Кипър и Обединените арабски емирства поради опасения от засилващ се натиск върху едрия бизнес. Други двама заявяват, че продължават да инвестират в ОАЕ, Турция и Саудитска Арабия, а друг бизнесмен е започнал да влага средства в страни от Африка.

По информация на медията руснаци също така активно купуват луксозни имоти в Дубай и все повече инвестират в жилища в Турция и Монако.

Финансовите проблеми на Русия се задълбочават

Финансовите проблеми на държавата създават допълнителен натиск върху олигарсите. Путин търси начини да увеличи бюджетните приходи след предупреждения от служители на финансовото министерство, че настоящото ниво на разходи за войната в Украйна е финансово неустойчиво. Той се стреми да запази военните разходи, като съкращава финансирането за други сектори.

Същевременно в Русия нараства безпокойството за състоянието на банковата система. Още миналото лято представители на банковия сектор предупредиха за високо ниво на проблемни задължения и заявиха, че реалната ситуация е значително по-лоша, отколкото се признава публично.

През март Владимир Путин предложи на олигарсите да направят вноски в бюджета, за да може Русия да продължи войната, тъй като икономическата ситуация в страната продължава да се влошава.

Според "Блумбърг" руските милиардери са под все по-силен държавен натиск: конфискацията на активи разрушава бизнес империи и преразпределя богатството в полза на по-лоялни бизнес групи, а антикорупционните дела се превръщат в движеща сила за преразпределение на активи в полза на държавата.

Редактор "Екип на Петел",

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