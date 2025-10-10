Бобчева 2 часа в прокуратурата. Заяви, че е забранено да казва какво са я питали

Снимка: Булфото

Два часа остана в прокуратурата заместник-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева, а след излизането си обясни, че има забрана да разгласява за какво е било питана, предава БНР.

Бобчева се яви в държавното обвинение тази сутрин около 9 ч., а вчера беше разпитан и директорът на завода за боклук в София Николай Савов.

От думите ѝ стана ясно, че вероятно е призована по сигнал на общински съветник, като тя самата цитира думи на Антон Хекимян от ГЕРБ от вчера, че разпитите им със Савов били по негов сигнал във връзка със Завода за отпадъци.

Отделно той бил обект и на други проверки.

"В това предприятие бяха направени 17 проверки. Последната година и половина това са един вид непрекъснати проверки, непрекъснато всичко се проверява в това предприятие. То не беше РИОСВ, то не беше РЗИ, то не беше пожарна. Имаше даже проверка дали сме пръскали за хлебарки и за плъхове в това предприятие", коментира заместник-кметът по екология на столицата.

Надежда Бобчева каза, че въпроси около кризата с боклука не е имало.

"Съвпадението не е окей точно в тази седмица, в която имаме толкова много главоболия, толкова много работа и толкова голямо напрежение на терен, за да можем да осигурим нормалното сметосъбиране и сметоизвозване и в двата района, е леко подозрително. Не се притеснявам от нищо, защото не съм нарушила нищо и съм абсолютно чиста пред съвестта си, че съм си свършила работата така, както съм намерила за добре", коментира тя.

