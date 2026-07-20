Боби Борисов: Бизнесът отхапа много голям дял от това, което представляваше футболът

Стопкадър Нова Тв

Бизнесът отхапа много голям дял от това, което представляваше футболът. Паузите по време на мачовете бяха определени като паузи за пиене на вода, но всъщност там се продаваха рекламни пакети на броудкастърите, които са може би най-големите печеливши в това отношение. ФИФА, като организация, е изключително печеливша в това отношение. Според мен в края на финансовата година ще отчетат печалби, които ние не сме виждали от спортна организация. Говорим за милиарди. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” спортният журналист и футболен коментатор Борислав Борисов.

„Ако трябва да сравняваме спортно-техническата част - истинският, класически футбол, и онази бизнес част, която винаги е била част от първенството, този път съотношението вече е може би 50:50”, смята той.

„Твърди се, че градовете домакини са губещи, защото ФИФА ги натоварва с много разходи, а всъщност печалбите и големите спонсорски договори минават през ФИФА. В туристическия бранш отчитат нещо много интересно - установява се намаляване на количеството заявки за екскурзии в съответните градове по хотели. Тези заявки се съсредоточават около дните на мачовете. В останалите дни от мачовете хората, които обикновено посещават градовете, казват, че не искат, защото има Световно първенство и е много претъпкано. Говори се, че има намаляване на процента на туристически заявки в сравнение с миналата година по това време. Ако това окончателно се потвърди, ще бъде много тежко като извод за самото първенство”, коментира спортният журналист.

„В интерес на истината това увеличаване на отборите донесе интересни отбори на първенството. Мога да дам пример с отбора на Кабо Верде. Двата финалиста Испания и Аржентина не можаха да победят Кабо Верде в рамките на 90 минути на Световното първенство. Заради добрата и интересна игра на Кабо Верде се оказва, че има огромен процент увеличение на интереса към Кабо Верде като туристическа дестинация и те в момента не могат да отговорят на интереса на пазара”, заяви още той.

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