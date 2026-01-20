Боби Лазаров: До дни ще има смущения в земното магнитно поле

Редактор: Недко Петров

Утре минималните температури ще бъдат между минус 9 и минус 4 градуса в Южна България. Там следобед ще завали сняг и привечер се очаква валежите да преминат в дъжд. Те ще продължат и през нощта срещу четвъртък.

Прогнозата за сряда е за значителна облачност, като максималните температури ще бъдат между нула и плюс седем градуса. В столицата около нула, два градуса в Пловдив и пет максимална във Варна.

Вятърът ще е предимно слабоумерен, а след днешната много силна геомагнитна буря прогнозата за космическото време е обстановката да се успокои.

Вероятност за смущения в земното магнитно поле има към началото на следващата седмица, обяви Боби Лазаров.

По нашето Черноморие утре ще преобладава облачно време и ще има превалявания от дъжд, най-вече над южното крайбрежие. Там вятърът ще е умерен, а максималните температури ще бъдат между пет и седем градуса.

В планините значителни валежи от дъжд и сняг над Родопите привечер и над Централна Стара Планина. Ще има и условия за поледици. Вятърът в планините ще е силен, а максималните температури ще бъдат между минус 5 и минус 2 градуса.

От четвъртък започва постепенно повишение на температурите, но с много валежи от дъжд над Източна България, а и от сняг в Стара планина. Към края на деня валежите ще спрат.

В петък и до края на седмицата предстоят сутрешни мъгли над Северна и Източна България, и повече слънчеви часове в югозападните райони. Към неделя вятърът ще се усили и тогава ще вали дъжд. По-значителни ще са валежите над Южна България, добави по бТВ Лазаров.

