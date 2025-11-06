Боби Лазаров: Геомагнитните бури стават по-силни

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Утре времето отново ще бъде предимно облачно и дъждовно. Очакват се валежи преди обед над Североизточна България, а по-значителни количества в северозападните райони.

Максималните температури ще са без съществена промяна от днес - между 11 и 17. В столицата се очакват около 12, в Пловдив 14 и 16 максимална във Варна.

Почти без валежи и временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България.

Днес над страната бяха регистрирани слаби и до средни геомагнитни бури. Прогнозата е утре тези изявления да са още по-силни, предупреди Боби Лазаров.

В петък по нашето Черноморие ще бъде облачно и дъждовно, като максималните температури там ще са между 15, 17 и 18 градуса.

В планините продължават валежите от дъжд, а от сняг ще са по най-високите части на Западна Стара планина и Рила. Вятърът ще е умерен, с максимални температури в низините между 4 и 10.

До края на тази седмица и в началото на следващата времето ще се задържи предимно облачно, с валежи сутрин и мъгли.

В събота дъждовете ще са на повече места в страната, а към неделя най-вече над Източна България и планините на Югозападна. Тогава предстои слабо повишение на температурите.

В понеделник ще вали над Западна и Централна България, а от вторник предстои слабо понижение на температурите, допълни по бТВ синоптикът.

