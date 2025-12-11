Боби Лазаров: Топлото време остава още един ден, после очакваме обрат

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Декември ни подарява още един слънчев ден с октомврийски температури. В петък сутринта мъгли ще има в равнините, котловините и край река Дунав, а по-трайни очакваме да са те в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Лудогорието.

Така започна прогнозата си за времето Боби Лазаров.

Следобед над по-голямата част от страната изгледите са за слънчеви часове. Максималните температури остават без съществена промяна - между 8 и 15, в столицата очакваме около 9, 15 в Пловдив и 12 във Варна.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месец декември. Днес имаше слаба до средна геомагнитна буря, а според прогнозата за космическото време през следващите пет дни вероятността за такива явления е малка, допълни синоптикът.

Утре сутринта и по нашето Черноморие ще има мъгли към обед, и следобед променлива облачност и слънчеви часове. Там вятърът ще е слаб доумерен, а максималните температури ще бъдат между 10 и 13 градуса.

В планините времето ще бъде предимно слънчево, с умерен вятър от запад, северозапад. Максималните температури на 1200 метра ще са около 9 градуса, а на 2000 метра около два.

В събота сутрешни мъгли ще има в равнините и котловините, като по-трайни ще са край река Дунав и в Източна България. В неделя ще духа вятър, а минималните температури ще са между минус 5 и нула градуса.

Към понеделник изгледите са вятърът да утихне. От вторник постепенно повишение на температурите, като тогава мъглите край река Дунав ще се задържат почти през целия ден, каза още по бТВ Лазаров.

