Боби Лазаров: Задава се геомагнитна буря

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Синоптик предупреди хората със сърдечно-съдови заболявания. Боби Лазаров се позова на прогнозите за космическото време, според които днес ще има смущения в земното магнитно поле. Утре и в петък те ще се повишат до слаба и средна геомагнитна буря, а след това се очаква обстановката да се успоки.

Иначе днес по нашето Черноморие времето ще е предимно облачно, с превалявания от дъжд. Там вятърът ще е слаб и до умерен, а максималните температури ще са както вчера - между 16 и 18 градуса.

Над планините също ще е облачно в по високите части и с мъгли. На места ще превалява дъжд, а над 1800 метра слаб сняг. Вятърът ще е слаб до умерен, а максималните температури между два и девет градуса.

Утре времето ще се задържи облачно и малко по-хладно, с превалявания в планините и Източна България.

В петък слабо повишение на температурите, но следобед от запад се задават валежи, които през нощта срещу събота вече ще обхванат цялата страна.

В събота предстои облачно и дъждовно време, а към неделя изгледите са за разкъсана облачност и малко по-ниски температури.

В понеделник облачността ще се увеличи от югозапад, където ще има и превалявания. Тогава очакваме слабо повишение на температурите, добави по бТВ синоптикът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!