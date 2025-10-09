Боби Лазаров: Задава се обрат във времето

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Слънчеви часове и временно затопляне в петък обеща синоптик. Сутринта ще е хладно, с температури между 7 и 12 градуса, а следобед максималните стойности ще са между 15-20. Около 17 в София, 20 в Пловдиви и 18 във Варна. Вятърът ще е умерен, но със силни пориви.

Не само метеорологичното, но и космическото време се успокоява, обяви още Боби Лазаров. През следващите пет дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Възможно е да има само слаби смущения в земното магнитно поле.

Утре по нашето Черноморие времето ще е предимно слънчево, там вятърът ще е умерен, а максималните температури предимно между 18 и 20 градуса.

В петък облачността над планините ще е значителна. В масивите от Западна България се очакват превалявания от дъжд, а над 2000 метра и от сняг.

Вятърът в планините ще е силен, а максималните температури ще бъдат между два и осем градуса.

В събота увеличение на облачността и превалявания в планините. В Северна България заради усилването на вятъра времето ще захладнее, и в неделя ще има краткотрайни сутрешни мъгли на места в низините. После предстои предимно слънчево време.

Към понеделник променлива област, а във вторник валежи от дъжд, над 1600 метра от сняг и понижение на температурите, добави по бТВ Лазаров.

