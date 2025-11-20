Боби Лазаров предупреди за бурен вятър

Редактор: Недко Петров

Последният работен ден за седмицата ще бъде предимно облачен и ветровит. В повечето области е обявен жълт код за силен вятър и прогнозата е поривите му да достигат около 80 км/ч. Валежи от дъжд предстоят над Западна България, Рила и Родопите.

Максималните температури в петък остават пролетни, между 10 и 21 градуса. В столицата се очакват около 18, 17 в Пловдив и 20 максимална температура във Варна. В равнините и котловините вятърът ще бъде предимно слаб, а атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца.

Според данните за космическото време през следващите четири дни вероятността за геомагнитни бури е минимална, разкри Боби Лазаров.

Облачно и доста ветровито ще е времето утре и по нашето Черноморие. Максималните температури също ще са пролетни, между 18 и 22 градуса, а морското вълнение ще е около два-три бала.

В планините предстои облачно време, с валежи от дъжд над масивите в Западна България и Рило-Родопската област, а над 2500 метра и от сняг. Вятърът ще е бурен, а максималните температури ще са предимно между 5 и 12 градуса.

В събота се очакват променлива облачност и краткотрайни превалявания. В Източна България ще остане ветровито. През следващите дни ще има сутрешни мъгли над котловините и в Западна България.

В неделя температурите ще се понижат и превалявания ще има от запад на изток. Към понеделник и вторник вероятността за валежи е малка, но минималните температури в Западна България ще са около и под нулата. Във вторник температурите слабо ще се повишат, допълни по бТВ синоптикът.

