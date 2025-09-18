Боби Лазаров разкри ще има ли геомагнитни бури

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Времето в предпоследния петък на месец септември ще бъде слънчево, а следобед дори малко по-топло от днес. Сутринта обаче на места се очакват температури между 7 и 10 градуса. Вече ще е хладничко, а вятърът постепенно ще утихва.

Максималните стойности утре ще бъдат между 23 и 28 градуса. В столицата и Варна около 24, а в Пловдив максимална около 28. През следващите пет дни вероятността за геомагнитни бури е малка.

Утре и по нашето Черноморие ще е слънчево, със слаб до умерен вятър. Максималните температури там ще са предимно между 23 и 25 градуса, а морската вода вече е около 23, 24 градуса.

Ако в петък сте в планините или планинските райони, там също ще е слънчево, но ветровито, с умерен и силен вятър. Максималните температури вече са есенни и в планините, между 12 и 19 градуса.

До края на тази седмица и в началото на следващата прогнозата е за предимно слънчево време. Температурите постепенно ще се повишават, но сутрин очакваме да е хладно, а в котловините ще се образуват краткотрайни мъгли, разкри Боби Лазаров.

По бТВ той обяви още, че към вторник, сряда следващата седмица максималните температури отново ще достигат и дори малко ще надвишават 30 градуса.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!