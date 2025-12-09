Боби Лазаров с предупреждение за днес и утре

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Магнитна буря може да повлияе днес на метеочувствителните хора, това предупреди по bTV синоптикът Боби Лазаров, който никога не пропуска смущенията от този тип в прогнозата си. Той подчерта, че този път явлението няма да е никак слабо, а с средна или дори голяма сила.

Причината за магнитната буря е изригване на слънцето на 6 декември, което е било директно насочено към Земята, обясни Лазаров.

Синоптикът добави, че утре също могат да се усети неблагоприятното влияние на Слънцето, но към четвъртък ситуацията ще се успокои.

