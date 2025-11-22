Боби Турбото се завръща в "Сблъсък"

Кадър Ютуб

„"Сблъсък" се завръща ударно с дебати между политици и звезди

Броени часове остават до голямото завръщане на едно от най-емблематичните телевизионни предавания в новата ни история. Иван Христов и Андрей Арнаудов възраждат култовия формат „Сблъсък“ за една-единствена вечер, за да отбележат 25 години от началото на кариерата си и старта на шоуто. Събитието ще се проведе утре вечер (23 ноември) от 19:00 часа в столичната зала "Asics Arena" (бивша зала „Фестивална“), пише Дунав мост

Арена на свободата

Подготовката в залата вече тече с пълна сила, като пространството се трансформира в огромна арена с характерния за предаването боксов ринг в центъра.

"Самите ние много се притесняваме, защото това, което предстои да направим, наистина не е правено в България", призна Андрей Арнаудов по време на репетициите днес. Той допълни, че мащабът на продукцията е внушителен – огромно студио и публика от над 3000 души, посветена на дебати на живо.

Организаторите обещават шоу от три части, което ще съчетае носталгията по миналото с актуалните теми на деня. Зрителите ще видят отново любими персонажи като Боби Турбото, Ники Не-му-се-сърдете, Културовед Гъмов и Мирон.

Сблъсък на поколения и идеи

Въпреки че форматът липсва от ефира вече 12 години, интересът е огромен и билетите са почти изчерпани. Иван и Андрей споделят, че целта им е да припомнят какво означава истинската свобода на словото и ценността на дебата.

"Хората на твоята възраст ще усетят какво е свободата, защото, приятелю, в момента ние всички живеем във време, в което вие младите мислите, че сте свободни, но не сте", заяви Иван Христов в емоционален коментар към репортера.

Според официалната програма на събитието, на ринга ще се проведат три основни дебата по горещи теми:

„Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години?“ – с участието на Евгени Минчев и Ивка Бейбе срещу Андрей Слабаков и Венци Мицов.

„Повече ни даде или ни взе Европейският съюз?“ – политически сблъсък между лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Владислав Апостолов срещу Георги Харизанов и Теодор Михайлов.

„2025: Време за бягство или за завръщане?“ – сблъсък на титаните в телевизията Маги Халваджиян и Димитър Рачков срещу Къци Вапцаров и Иво Танев.

Равносметка за четвърт век

За популярното дуо това събитие е не просто шоу, а личен празник и повод за равносметка.

"25 години е супер време, когато човек да си даде равносметка. На прав път ли сме, по-свободни ли сме, по-щастливи ли сме? Не беше ли по-хубаво преди 25 години?", попита риторично Иван Христов.

Водещите са категорични, че дори най-сериозните екзистенциални въпроси могат да бъдат обсъждани с усмивка, без това да отнема от тяхната тежест.