Боби Ваклинов: Отново съм тук!

кадър: Боби Ваклинов, фейсбук

Още една популярна личност се пусна от протеста тази вечер.

Това е Боби Ваклинов, който беше и на демонстрациите миналата седмица.

Отново съм тук и протестирам, защото България не е бащиния на Пеевски и Борисов! България е Наша!

Искам Бъдеще за 5-годишния си син БЕЗ нагли, корумпирани и безпросветни политици!

