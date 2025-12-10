Боби Ваклинов: Отново съм тук!
10.12.2025
кадър: Боби Ваклинов, фейсбук
Още една популярна личност се пусна от протеста тази вечер.
Това е Боби Ваклинов, който беше и на демонстрациите миналата седмица.
Отново съм тук и протестирам, защото България не е бащиния на Пеевски и Борисов! България е Наша!
Искам Бъдеще за 5-годишния си син БЕЗ нагли, корумпирани и безпросветни политици!
