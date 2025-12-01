Боби Ваклинов на протеста с детето си: Писна ми България да е най-бедната, най-болната и най-несвободна държава

кадър: Боби Ваклинов, фейсбук

Друга популярна личност се пусна от протеста.

Това е Боби Ваклинов, който беше и на демонстрациите миналата седмица.

Сега той е на площада с детето си и ето какво обяви:

Аз съм тук и протестирам, защото ми писна България да е най-корумпираната, най-бедната, най-болната и най-несвободна държава в Европа!

Писна ми съдбините ми и тези на моето дете, което доведох днес на площада, да ги определя Пеевски - човек, санкциониран за корупция и от САЩ, и от Великобритания!

Писна ми България да е единствената държава в ЕС, която няма Детска Болница! Държава, в която събираме капачки за линейки за новородени, защото шиб*ните политици крадат и с г*за си и няма ресурс дори и за най-святото ни - Нашите Деца!

Писна ми Тошковци да прокуждат младите ни лекари в чужбина, за да „внасяме“ чужденци, които да работят за 500лв!

Писна ми Бойковци да купуват къщи на любовниците си в Барселона, докато спят сред пачки и кюлчета!

Писна ми от порочни и безпринципни сглобки уж „в името на България“!

А на Теб - не ти ли Писна?

