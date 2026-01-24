Боби Ваклинов нападна Байрам Байрам: Мършляк ще викаш на Пеевски

Кадър Фб

Бивщият репортер на Господари на ефира Боби Ваклинов атакува депутатът от ДПС - Ново Начало на входа на Народното събрание.

Казах на Байрам Байрам: „Мършляк“ ще викаш на такива като Пеевски!, му каза в очите той.

"Нали идва държавата с голямо "Д" и щяхте да ни пометете", продължава репортерът.

"Сега като дойде Радев с 1 милион гласа и заедно с ППДБ сменят с някой читав главен прокурор ще му се стъжни на Пеевски", продължава да налива масло в огъня Ваклинов.

Реакцията на Байрам вижте във видеото:

