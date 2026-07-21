Бодибилдър засне момчета с райски газ зад волана и с бясна скорост по улиците на Пловдив

кадър: бТВ/МВР

Момчетата с балоните райски газ караха с бясна скорост в час пик. Това каза пред bTV бодибилдърът Валентин Петров, който засне младежи с флакони райски газ зад волана в Пловдив.

Той твърди, че шофьорът е употребявал забраненото вещество, докато управлява колата. Петров е опитал да говори с тях, а от разговора станало ясно, че момчето зад волана е с втора условна присъда.

„Видях ги снощи в 18:00 часа след като свърших тренировка с приятелката ми. Засякох ги на кръстовището на „Пещерско шосе“. Не спрях веднага, но исках, защото се повлиях. Не го направих, защото беше предпоставка за ПТП. Беше в час пик“, посочи Петров.

Той обясни, че веднага е извадил телефона си и ги е снимал. В колата е имало три момчета. „Видях три глави с три балона. Видимо бяха млади. Според мен са на 18-20 години. Хора като тях не се държат адекватно. Момчето, което караше, беше с очила“.

По думите му полицията в Пловдив е образувала досъдебно производство след клипа.

Приятелката на Петров се е обадила на 112 и двамата са подали сигнал. Два часа по-късно отново засичат същата кола на същото място, но в обратната посока. „Беше с аварийни и караше с бясна скорост - от 80 до 100 км/ч“.

„Тръгнахме след тях с идеята да ги хванем. Намерихме ги по едни преки между блоковете, при което веднага ги спряхме и им препречихме пътя“, разказа бодибилдърът.

По думите му момчетата са разбрали, че ги следват. „Преди да снимам клипа момчето започна да ми се извинява. Те си мислеха, че ще им се карам за начина, по който са ни засекли, а всъщност не беше заради това, нито заради скоростта и нарушението, което направиха тогава, а заради предишната ситуация с балоните“.

„Запушихме ги с колата. Тогава започнах да снимам. Клипът продължи 2-3 минути. Казах им да отбият. Беше малко тясно до бордюра, но все пак го направиха. След това шофьорът с мръсна газ тръгна през блоковете. Опитахме се да ги последваме, но просто не можахме да ги настигнем“, сподели той.

„По време на разговора много ми се молеха, може би защото са малки и не знаят как да реагират в такава ситуация. Доста лесно се издадоха за нещата, които са направили. Успях да ги провокирам сами да си кажат всичко. И по мимики и жестове може да се види във видеото“, коментира Петров.

Той разказа, че братът на шофьора му е обяснявал, че той е с две условни присъди и, ако сега го хванат, ще влезе в затвора. „Може би затова бяха толкова наплашени“.

„Във видеото обясняваха, че повече няма да го правят. Според мен обаче това не е същественото, защото ако е с две условни присъди и продължава да прави същите неща, значи не си е взел поука“, смята Петров.

Бодибилдърът сподели, че е получил много информация за тези момчета. „Не мисля, че някой от тях си е взел поука. Според мен всичко беше просто опит да се спасят“.

„Минахме през необходимите институции. Свършихме всичко, което трябваше. Предприели сме нужните мерки, както ние, така и в момента полицията също ще предприеме действия. Без да влизам в подробности, мога само да кажа, че е заведена преписка и момчетата ще бъдат потърсени. Предстои да бъдат взети съответните решения“, каза той.

„По-големият брат, който беше пътник в колата, написа коментари под клипа, който качих. Подиграваше се с ръста ми, писа и обидни коментари - общо два, след което спря. Това беше единственият опит за контакт от тяхна страна. Но с мен се свързаха много други хора - техни близки и познати. Никой нищо хубаво не ми каза за тях“, разказа Петров.

По думите му във видеото момчетата не казват изрично: „Да, употребяваме райски газ“, но за тях е било пределно ясно от начина, по който младежите са реагирали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!