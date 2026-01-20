Бодьо/Глимт победи с 3:1 Манчестър Сити за Шампионската лига

кадър: Макс спорт

Бодьо/Глимт постигна първата си победа в Шампионската лига, след като в седмия кръг на основната фаза на надпреварата поднесе сензацията и победи с 3:1 Манчестър Сити на свой терен. Два гола на Каспер Хьог в рамките на 117 секунди в средата на първото полувреме матираха защитата на “гражданите”, която във втори пореден мач действаше трагично, като част от причините за това са и многото кадрови проблеми в тази зона. В атака тимът на Джосеп Гуардиола също отново не бе на обичайното си ниво. След почивката Йенс Хауге (58’) направи 3:0, а Раян Шерки (60’) намали за “гражданите”. Две минути след гола на Сити гостите останаха с човек по-малко заради два жълти картона на Родри. През второто полувреме още две попадения на домакините бяха отменени заради засади, а веднъж и гредата спаси Донарума. Бодьо вече има шест точки и по този начин запази известен шанс за класиране сред първите 24 отбора и продължаване напред. Сити допусна втората си загуба в ШЛ и първата такава като гост в турнира. “Гражданите” все още са на четвъртото място във временното класиране, но след изиграването на другите мачове от кръга със сигурност ще паднат доста по-надолу в подреждането.

Бодьо изигра само две контроли от началото на 2026 година, след като норвежкото първенство вече приключи. В него Глимт завърши на второ място, само на точка зад Викинг.

Тимът на Джосеп Гуардиола видимо не е в най-добрата си форма, след като постигна само две победи в последните си вече седем мача от началото на новата година, а през уикенда загуби с 0:2 от градския съперник Манчестър Юнайтед. Днес Сити допусна втора поредна загуба.

Гуардиола направи пет промени в състава си в сравнение с мача на “Олд Трафорд”. Раян Аит-Нури, който се завърна след участие на Купата на африканските нации с Алжир, започна за първи път като титуляр от края на ноември. Нико О’Райли, Тижани Райндерс и Раян Шерки също стартираха. Странното бе, че алжирецът започна като десен бек, а О’Райли действаше отляво. Рико Люис пък бе част от халфовата линия. Аке, Силва, който изтърпя наказание, Доку и Семеньо им отстъпиха местата си. Бившият играч на Борнемут и другото ново попълнение - Марк Геи, не можеха да бъдат използвани, тъй като все още не са регистрирани за ШЛ. Омар Мармуш също се завърна в групата след Купата на Африка, но остана на пейката за началото.

Старши треньорът на Бодьо/Глимт Kиетил Кнутсен не предприе никакви изненади. Йостейн Гундерсен и Один Бьорнтуфт сформираха двойката централни защитници, които се справиха добре със своя сънародник Ерлинг Холанд. Йенс Хауге бе един от играчите, на които домакините разчитаха много за добро представяне, надявайки се да повтори представянето си срещу Тотнъм, когато кара два гола.

Домакините започнаха много активно и още във втората минута защитата на Сити бе пробита, но "жълтите" не съумяха да стигнат до удар. След това “гражданите” поеха контрола. В шестата минута гостите можеха да поведат, след като Макс Алейн бе изпуснат и засече от няколко метра с глава центриране от корнер на Фоудън, но бранителят не успя да намери рамката на вратата.

В 19-ата гостите имаха претенции за дузпа, след като центриране на Люис срещна ръката на Бьоркан. Ситуацията беше прегледна от ВАР, но наказателен удар правилно не бе отсъден.

Когато изглеждаше, че Сити започва да увеличава натиска, домакините нанесоха много тежък удар с два бързи гола.

Бодьо организира страхотна контраатака в 22-рата минута. Топката бе избита от краката на Холанд, след което домакините се пребориха за нея в центъра. Бломберг напредна отдясно, сблъсъка се в наказателното поле с Алейн, който не действаше много адекватно, след което центрира добре към далечната греда. Там Каспер Хьог засече с глава, преодолявайки Донарума, който закъсня - 1:0.

117 секунди след това разколебаният Алейн сгреши и загуби топката малко след централната зона. След това отново Бломберг изведе Хьог, който този път завърши хубаво с десния крак - 2:0.

В 30-ата минута Хьог бе близо до своя хеттрик, след като отново бе оставен непокрит на далечната греда. Тук Донарума спаси, но и флагът на страничния рефер бе вдигнат за засада.

Малко по-късно Холанд най-сетне имаше възможност. Родри върна с глава успоредно на голлинията след центриране от корнер, но таранът на Сити не успя да достигне топката и да я прати във вратата. Голмайсторът на Манчестър Сити имаше още един голям шанс в 45-ата минута, когато О'Райли върна добре към него. Ударът на норвежеца обаче премина встрани.

В 49-ата минута Бодьо организира поредната много опасна контраатака, която завърши с чисто голово положение. Евиен добре овладя центриране отдясно, след което стреля към далечния ъгъл, но Донарума се намеси прекрасно и изби с крак, предотвратявайки трети гол във вратата си. Три минути след това Евиен все пак прати топката във вратата на гостите, но това попадение правилно бе отменено заради засада.

В 58-ата минута третият гол бе факт. Родри загуби топката в центъра, след което Хауге проби мощно отляво, влезе навътре и със страхотен удар от 22 метра прати топката в ъгъла, оставяйки Донарума безпомощен за трети път.

Манчестър Сити веднага върна едно попадение чрез Раян Шерки, който стреля от подобна дистанция. Имаше и лек рикошет, но така или иначе ударът на французина бе добър.

Сити обаче не успя да надгради над този гол, защото в 62-рата минута остана с човек по-малко, тъй като Родри бе изгонен, след като си изпроси два жълти картона в рамките на минута.

В 64-тата минута удар на Хауге срещна гредата, а минута след това Хьог помисли, че е оформил своя хеттрик, но попадението му бе отменено заради засада, предаде Спортал.

В 78-ата минута гостите имаха доста основателни претенции за дузпа, след като Аит-Нури бе препънат в наказателното поле. Главният съдия обаче не отсъди нарушение, а от ВАР се съгласиха с неговото решение.

До края английският тим не само, че не успя да промени нищо, но можеше да допусне още един гол. Донарума обаче направи добро спасяване срещу Хелмерсен.

