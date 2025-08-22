Бог чу молитвите на България: Детето на Хриси се събуди
Кадър Фб
Само 2 часа след като съдията Ангел Гагашев постанови най-строгата мярка „задържане под стража“ за 18-годишния водач на фаталното АТВ в Слънчев бряг, се случи нещо невероятно..., предаде Флагман.
Малкият 4-годишен Мартин Здравков, който 8 дни бе в медикаментозна кома, Е СЪБУДЕН!
ЕКСТУБИРАН Е!
Разбира всичко, което му се говори!
РЕАГИРА АДЕКВАТНО!
След ужасяващия инцидент на 14 август, когато майката и детето бяха пометени, надеждата изглеждаше като мираж...
Но явно се молитвите на всички не са били напразни!
Лекарите също направиха и невъзможното.
