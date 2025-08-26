Бог чу молитвите на България: Животът на Марти е извън опасност

Снимка: Булфото

"Животът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция", написа във фейсбук профила си Николай Попов - бащата на трагично загиналата Сияна.

Това показват последните изследвания на детето, добавя той.



"Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов”, пише още Николай Попов.

Не така добри обаче са новините около Христина. "Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо! Всички сме със семейството и Марти!", допълва бащата на Сияна.

