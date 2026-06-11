Богата програма от безплатни концерти на сцена "Раковина" в Морската градина на Варна от 13 юни

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През юни откритата сцена „Раковина“ в Морската градина отново ще събере любители на българския фолклор, хоровото и вокалното изкуство. Варненци и гостите на града ще имат възможност да се насладят на поредица от безплатни концерти с участието на читалищни състави, певчески групи, танцови формации и изпълнители от Варна и региона.

Концертите са с начало 18:00 ч. (освен ако не е посочено друго), а входът за събитията е безплатен, съобщават от общинската пресслужба.

ПРОГРАМА:

13 юни, събота, 18:00 ч.

Концерт на фолклорна формация „Росна Китка“ при НЧ „Филип Кутев 2007“

14 юни, неделя, 18:00 ч.

Концерт на певческа фолклорна група „Гласовете на Аксаково“ при НЧ „Просвета – 1905“, гр. Аксаково

15 юни, понеделник, 18:00 ч.

Концерт на музикално-танцови самодейни състави при НЧ „С Тракия в сърцето – 2021“, гр. Варна

16 юни, вторник, 18:00 ч.

Концерт на вокална група „Синева“ при НЧ „Варненски будители – 1926“

17 юни, сряда, 18:00 ч.

Концерт на хорова фолклорна формация „Галатея“, детска фолклорна група „Галенчета“, танцов състав и ДТС „Надиграй ме – Галата“, със солисти при НЧ „Васил Левски – Галата 1927“

18 юни, четвъртък, 18:00 ч.

Концерт на фолклорна вокална група „Содовици“

19 юни, петък, 18:30 ч.

Концерт на певческа фолклорна група към СНЦ „Шанс за хора с увреждания“ с целева група „Пълнолетни лица с увреждания“

20 юни, събота, 18:00 ч.

Концерт на вокален състав „Морски полъх“ при НЧ „Филип Кутев 2007“ - италианска популярна музика

21 юни, неделя, 18:00 ч.

Концерт на хор „Камчийска лилия“ при Сдружение „Хор Камчийска лилия“

22 юни, понеделник, 18:00 ч.

Концерт на вокална група „Минаха години“ при НЧ „Филип Кутев 2007“ - популярни български шлагери

23 юни, вторник, 18:00 ч.

Концерт на певческа група „Светлина“ при НЧ „Христо Смирненски – 1946“

24 юни, сряда, 18:00 ч.

Концерт на вокален състав „Морски полъх“ при НЧ „Филип Кутев 2007“ - народни песни

25 юни, четвъртък, 18:00 ч.

Концерт на смесена фолклорна формация „Коралите“

26 юни, петък, 18:00 ч.

Концерт на музикално-танцови самодейни състави при НЧ „Христо Смирненски 1926“, с. Здравец

27 юни, събота, 10:00 ч.

Конкурс „Тракийо моя, сълза и песен“ – с песните на Георги Германов

28 юни, неделя, 10:00 ч.

Конкурс „Тракийо моя, сълза и песен“ – с песните на Георги Германов

29 юни, понеделник, 18:00 ч.

Концерт на гръцки хор „Одесос“ при Българо-гръцко дружество „Одесос“

30 юни, вторник, 18:00 ч.

Концерт на певческа фолклорна формация „Зорница“ при ПК „Зора“, р-н „Вл. Варненчик“

Редактор "Екип на Петел",

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