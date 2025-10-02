Богатството на Мъск надмина 500 млрд. долара

Кадър Youtube

Най-богатият човек в света Илън Мъск стана и първият, чието нетно състояние надхвърли 500 милиарда долара, макар и за кратко.

Състоянието на Мъск достигна 500 милиарда долара снощи, преди да се установи на малко над 499 милиарда долара около полунощ, показа справка на класацията на най-богатите хора според списание "Форбс". Това стана благодарение на възстановяването на цената на акциите на "Тесла" и нарастващата оценка на другите му технологични компании, допълва БТА.

Нетното състояние на Мъск премина 400 милиарда долара само преди година. Стойностите на класацията варират в реално време и в момента богатството на 53-годишният Мъск отново се върна на нива под 400 милиарда долара, но пак остава далеч пред следващите в класацията - Марк Зукърбърг и Джеф Безос.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!