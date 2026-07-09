Богдан Богданов: България може да изнася газ

Кадър БНТ

Два са основните проблема - виждаме значителен ръст на капиталовите разходи. Сега се залагат почти 9,3 млрд. Ние питаме как ще се изразходват те до края на годината, като няма проектна готовност. Друг проблем е издръжката на ведомствата. Там ръстът е значителен. Това заяви бившият министър и депутат от "Продължаваме промяната" (ПП) Богдан Богданов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му разходите за поддръжка се залагат от сегашното ръководство, не от предишните.

Другото обяснение, което искаме, е да се опише за какво точно ще се харчат разходите по проекти. Отказът на управляващите да включат тези проекти в бюджета ясно показва, че няма да има прозрачност, смята депутатът.

Вдигаме дълга до 10 млрд. евро. Лихвите за новия дълг скачат също – 4%, предупреди той.

Богданов упрекна управляващите в амнезия по отношение на енергийните проекти. „По време на управлението на кабинета „Петков“ бяха доставени 5 танкера с природен газ. Русия еднолично наруши договора с „Булгаргаз“. След това бе подписан доказано неизгодния договор с „Боташ“. Таксите, който трябваше да бъдат заплатени са в пъти по-високи от доставките от Азербайджан. Ние опитахме многократно да го предоговорим, но турската страна отказа. В резултат на това „Булгаргаз“ е изправена пред фалит“, обясни Богданов.

По думите му страната ни има изключителен потенциал да стане износител на газ.

„Договорът с „Райнметал“ не ни беше предоставян, не знаехме какво има в него. Това е изключително важно партньорство, което трябва да е ясно структурирано. Стана ясно, че едни 43 млн. евро са платени без да се знае защо. Ако България е изградила едно такова партньорство с Германия какви са тези огромни разходи? Не може всеки път договорите да стават в пълна секретност, без да е ясно какво е договорено, а после българският народ да плаща цената. Искаме всички документи за договори да бъдат предоставени, за да е ясно всяка стотинка къде отива“, призова Богдан Богданов, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!