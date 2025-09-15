Богдан Кирилов: Продават се опасни лекарства

Редактор: Недко Петров

Стопкадри Нова Тв

Бум на продажбите на опасни лекарства за отслабване. Те се продават онлайн, въпреки че по принцип се отпускат само с рецепти. Коментар по темата направи директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Според него това, което се наблюдава през последните две години, е, че се засилва интереса на граждани към такъв тип лекарствени продукти.

Кирилов разкри, че тези лекарствени продукти основно се използват за лечение на диабет, което е много сериозно хронично заболяване.

За него е необходимо да бъде направена сериозна консултация със специалист ендокринолог, назначават се специфични изследвания, преценява се спрямо съпътстващите заболявания на конкретния пациент съответно дозата на подходящия лекарствен продукт, и чак тогава се пристъпва към предписване. Необходимо е да бъде направено отпускане в аптека от магистър фармацевт, това е единствения легален път и единствения рационален път за осигуряване на такъв тип лекарствен продукт, заяви Кирилов.

Факт е, че част от тези лекарствени продукти, имат допълнително показания за намаляване на теглото, което обаче отново е свързано със съпътстващи състояния на конкретния човек, така че не е удачно да се предприема прием на такъв лекарствен продукт, добави той.

А, когато не е направена консултация със специалист, за съжаление това, което се наблюдава в Европейския съюз, е, че зачестяват случаите на предлагане онлайн, включително и на фалшифицирани лекарствени продукти. Рисковете са, че не се знае какво е съдържанието в продуктите, които се закупуват онлайн, заяви още по Нова Тв Богдан Кирилов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!