Богдан Милчев: Мантинелите са корупционното Елдорадо в пътното строителство

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Инженер Богдан Милчев от Института за пътна безопасност оцени като "изключително порочна" поръчката на държавното дружество "Автомагистрали" за подмяната и поставяне на мантинели.

"В последния работен ден, стария Управителен съвет, не този, който е в момента, подписват, следобяд в 15:46 ч., 90 милиона да се дадат на "Автомагистрали" за смяна на мантинели. Ние публикувахме и доклада. Публикувахме цялата тази свинщина, че през инхаус "Автомагистрали" ще слагат мантинели, при положение, че смият министър, казва и премиерът казва и другият министър - на вътрешните работи, че само 2 фирми правят мантинелите. Как "Автомагистрали" ще ги сложи тези мантинели, ще ги поръча и ще ги монтира, като само 2 фирми, които са на Бойко Борисов, според Демерджиев, ще могат да сложат за 90 милиона. Те мълчат за колко пари е целия доклад. За 90 милиона! И днес сутринта, или вчера беше, министър Шишков ни обяснява, че това било да се подменят мантинелите от катастрофите. Това са пълни глупости, защото мантинелите от катастрофите се подменят от застрахователите, защото по-голямата част от тях ги изплащат те, защото са нанесени материални щети и се плащат от "Гражданска отговорност", коментира той.

Новият шеф на АПИ Александър Тодоров каза пред БНТ, че "Автомагистрали" ще постави ограничителните системи по магистралите и пътищата с вътрешно възлагане, но не уточни за какъв период от време ще изпълняват тази поръчка. Милчев беше категоричен, че поръчката е била факт много преди Тодоров да оглави АПИ. "Автомагистрали" ще превъзложи поръчката именно на тези 2 фирми, защото никой друг не произвежда мантинели в България, категоричен е Милчев.

"Нека всички да задаваме на въпроса на Радев и на Шишков кога Шишков ще публикува заданията за ремонт и поддръжка на пътищата. Откакто е министър не е публикувал нито едно задание. А защо е толкова важно това задание? Защото в заданието пише кой, кога и какво трябва да ремонтира и да прави. Той ги е скрил всичките задания и не ги публикува съвсем умишлено, защото всичките ремонти приличат на основни ремонти, имат характеристики на основни ремонти, а той ги прикрива като текущи. Това нещо ще се докаже от заданията и ще стане още по-голям скандал и от инхауса. Разбирате ли, че те от първия ден са обладали този порочен модел, експлоатират го в своя полза и сега, когато излиза наяве заради катастрофите цялата тази свинщина, те се чудят как да лъжат и да замазват", изтъкна Милчев.

Чуждестранни фирми – производители на мантинели не идват на български търгове, защото "АПИ се управлява от улицата", категоричен е той.

"Ако дойдат гръцките фирми ще им запалят фабриките и автобусите и всичко, както запалиха на турските фирми, които бяха тръгнали да чистят София. Разбирате ли, че АПИ се управлява от улицата и господин Радев, който го избрахме да промени всичко това, в момента не прави никаква промяна. В момента ни говори, че частният капитал щял да оправя нещата... Всичко може много бързо, за няколко дена, да стане ясно и наистина да се разрази истинска битка между улицата и държавата, защото улицата е овладяла всички доходоносни неща, от които може да се печели и краде и идва правителство, което не прави никаква промяна", заяви Милчев, пише novini.bg.

Той смята, че не манталитетът на шофьорите е причина за пътните инциденти у нас: "Манталитетът се формира според средата. Средата я доставя държавата с пътищата, правилата, контрола. Всичко това доставя държавата. Тя го контролира. И когато този "манталитет" отиде в друга среда, той си променя поведението. Значи не е до манталитет, до среда е. Ние можем да променим средата и хората ще си променят поведението на пътя. Разбирате ли, че те ако променят манталитета, поведението на хората, хората никога няма да изберат тези политици. С този манталитет избираме тези политици!".

"Мантинелите са корупционното Елдорадо в пътното строителство, защото нито се контролира къде се сменят, нито колко се сменят, нито какво качество са. АПИ не разполага с краш тестовете и с изпитателните протоколи за тези мантинели. Лично са ми го отговорили в писмо 2024 година, когато искахме да правим проверка. Ние се занимаваме с мантинелите от 2018 година, след катастрофата край Своге".

Заданията не се публикуват, защото в тях "се възлагат дейности, които никога не се извършват", убеден е Милчев:

"Ако ги публикуват, ние ще видим на кой път са казали, че трябва да бъде сменена мантинелата и в кой участък и тогава ще отидем да видим, че не са я сменили и ще кажем: "А защо сте им платили" и цялата схема ще се навърви. Ето подавам в момента, през една от най-авторитетните медии – "Хоризонт" - сигнал до премиера и му казвам: "Накарай Шишков да публикува заданията! Не си мълчи!!!". Какво като по телефона някой му го каже, той през ефира на "Хоризонт" не ме чува, през социални мрежи. Написал съм му 14 писма за това. Още на 22-3 май ние публикувахме за този инхаус и никой не ни чуваше.

ГЕРБ се възползват от ситуацията, че ИПБ разобличава, че "Радев прави същото, което правеха другите", категоричен е Милчев.

Редактор "Екип на Петел",

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