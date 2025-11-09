Богдана Карадочева за 10 ноември: Беше нещо вълшебно, беше една еуфория

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

В навечерието на 10 ноември, началото на прехода на България, спомени за онези времена разказа Богдана Карадочева. Тя върна лентата 36 години назад пред Лора Крумова, в предаването ѝ „На фокус“ по Нова телевизия.

Беше нещо вълшебно, беше една еуфория, беше една лудост, беше като едно пиянство, разказа Богдана Карадочева, която бе на първите митинги на СДС по това време.

Разказа, че на 10-ти ноември, се готвила да ходи на гости на Борислав Грънчаров. В този момент звъннал домашния ѝ телефон, и така научила, но не помни точно кой и го съобщил, че Тодор Живков е паднал.

Беше като „земетресение“, беше такова вълнение, обаче не вярвахме дали е истина. Не вярвахме, защото беше нещо невероятно, защото си мислихме, че сме обречени завинаги, и че никога няма да се промени нищо, спомни си още Богдана Карадочева.

Хората, които тогава са били на първите митинги, изглеждали като деца. Възрастни хора, но с някаква надежда в тях, която ги прави да изглеждат като невинни деца, разказа още Богдана Карадочева.

Правим митинг в някакъв град и хората са на площада, обаче са далече от сцената. Ние започваме да пеем и те се приближават към сцената, но тихо викат СДС, допълни още тя.

На въпроса на Лора Крумова, дали вижда вече внуците си свободни хора, Богдана Карадочева отговори: Ама разбира се! Сега правят каквото искат, даже са малко по-свободни отколкото трябва.

