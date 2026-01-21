Богданов: ПП-ДБ е готова да говори с всеки за борба с корупцията и силна България

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Това, което сме чували от Румен Радев като изказвания и послания, не ни дава увереност, че ние бихме могли в този момент да потвърдим „за“ или „не“ партньорство с партия на господин Радев. Това увери Богдан Богданов от ПП-ДБ.

За да можем ние да седнем, с който и да е било, да коментираме каквото и да е било, съдебна реформа, икономика, образование и здравеопазване, трябва да е много ясно дали припознава нашите ценности и нашите приоритети за това да развиваме в България, и да имаме силна България в Европа, добави той.

Богданов е категоричен, че първо трябва да е ясно дали този, с който биха говорили, иска България в Европа или на изток, защото ПП-ДБ я виждат в Европа. Така че, ако отсрещната страна, с която потенциално трябва да си партнират, вижда нещо различно, няма да имат тема за разговор.

Ако съдебната реформа и овладяването на държавата в текущата ситуация, за да може да я изтръгнем от ръцете на Борисов и Пеевски, не е приоритет за човека, с който сядаме на масата, нямаме тема за разговор. Така че това са двете основни теми - борба с корупцията и бъдещето на България. Ние сме готови да седнем да говорим, тогава когато тези два въпроса са изчистени. Ако няма припокриване, няма да има и разговори, каза още по Нова Тв бившият министър на икономиката.

