Богданов: Властта лекува само симптомите на инфлацията

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Нов заем за държавата и неспиращи политически спорове около бюджетния дефицит – това е финансовата картина у нас. За хората обаче най-важната тема си остава ежедневният скок на цените.

За това дали помагат лансираните антикризисни мерки или държавната политика просто бори последствията, без да премахва реалните причини за кризата, говори депутатът от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите на Богдан Богданов, аргументите на управляващите, че парите най-вероятно няма да бъдат изтеглени в пълния си размер, не са нови и вече сме ги чували в близкото минало.

Той напомни за подобна ситуация от миналата година при тогавашното правителство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, когато отново е имало уверения, че таванът няма да бъде изтеглен, но в крайна сметка е бил усвоен целият.

"Не само изтеглиха дълга, който бяха заложили, ами скриха и едни 4 милиарда тогава в сметките на ББР, които изтекоха по незнаен начин. Днес сме в същата ситуация", коментира Богданов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него в момента се гласуват милиарди, без да има каквато и да е яснота за какво точно ще отидат те. Богданов бе категоричен, че щом няма яснота, дълг не трябва да се тегли. Той направи аналогия с това как никой не би отишъл в банката да иска заем за имот, без да може да докаже какви ще бъдат доходите му утре.

Всеки изминал ден без ясна бюджетна рамка носи негативи за България пред Европа, смята той, пише novini.bg.

"Сякаш ние целенасочено вървим към това Европейската комисия да ни постави на процедура по мониторинг заради свръхдефицит“, добави Богданов. Той подчерта, че подобна процедура се налага едва след завършена финансова година, когато държавата реално е генерирала дефицит.

Депутатът изрази несъгласие с икономистите, които виждат в това "добра новина", която ще ни принуди да затегнем коланите. Според него страната трябва сама да върши работата си, вместо да чака външен натиск. По отношение на евентуалното частично вето, което страната ни планира да наложи върху новия пакет от санкции на ЕС, Богданов изрази сериозни резерви.

"Ние чакаме да вземем милиарди по ПВУ и плана за справедлив преход. И в момента влизаме в ненужни противоречия и съприкосновения с нашите партньори в Европа", каза той.

Големият въпрос според него е къде искаме да бъдем – в сърцето на Европа, където решенията се вземат с консенсус и доверие, или в периферията, следвайки модела на Унгария. Богданов се надява страната ни да избере по-конструктивен подход и да се фокусира върху реалните вътрешни проблеми като икономическата ситуация, скъпите енергийни ресурси и тримесечното свиване на индустриалното производство. По повод обещанията на управляващите за нов бюджет и антикризисен пакет в края на юни, Богданов призова първо да видим реалните текстове за 2026 г., преди да се говори за следващи периоди.

Той отбеляза, че новите законодателни инициативи няма да решат проблемите с високите цени.

"Съдът днес казва: Мярката, която вие налагате - да сложите таван на цени, да сложите задължение всяка една верига да си намали цените, няма да свърши основната си задача, а именно да постигне по-добри условия за потребители и за производители. Ще има обратен ефект", заключи Богданов.

Редактор "Екип на Петел",

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