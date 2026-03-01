Богомил Бонев: Тръмп искаше мирен изход, но беше изнуден от военен престъпник

Снимка Фейсбук, Богомил Бонев

Поредна публична личност разкри своята гледна точка за случващото се в Близкия изток.

Бившият министър на вътрешните работи Богомил Бонев излезе с остра позиция в социалните мрежи относно ескалацията на напрежението в Близкия Изток. Повод за коментара му стана гостуването на световноизвестния писател Даниел Силва в предаването „120 минути“ по bTV, където бяха анализирани последните събития в региона.

Бонев изрази изненада от присъствието на обективен анализатор в ефира, като същевременно отправи тежки обвинения към израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според него отговорът на терора с терор е унизителен за международната общност и представлява огромна стратегическа грешка.

Критика към военната стратегия

В своя анализ Бонев подчертава, че ескалацията на конфликта по време на преговори е „болестно състояние“. Той изрази убеденост, че американският президент Доналд Тръмп е бил принуден да приеме настоящата ситуация под натиск от страна на израелското правителство.

"Убеден съм, че Тръмп искаше мирен изход. И съм убеден, че беше изненадан и изнуден от един военен престъпник," написа Бонев в личния си профил. Бившият министър уточни, че симпатизира на Израел и се обявява категорично против антисемитизма, но смята настоящите военни действия за груба грешка.

Последици за региона

Според Богомил Бонев резултатът от настоящата политика е „запалването“ на целия Близък Изток и обявяването на световен джихад. Той направи паралел с действията на Русия, отбелязвайки разлики в подходите към държавните лидери в конфликтни зони.

По думите му ескалацията е унищожила шансовете на иранската опозиция за промяна в Техеран, като същевременно е поставила под въпрос сигурността в глобален мащаб. Темата за Близкия Изток остава водеща в международния дневен ред, като предизвиква сериозни разделения в общественото мнение в България, пише dunavmost.com.

