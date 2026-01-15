Богомил Николов, „Активни потребители”: Като се фиксират цени и надценки, тогава ще започне спекулата

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Не мога да разбера защо законът за фиксиране на цени и надценки се нарича „Антиспекула”, именно когато се приемат тези регулации, ще започне спекулата, това заяви по Нова нюз Богомил Николов от „Активни потребители”. Той категорично се противопостави на законопроектът, който беше одобрен на първо гласуване от парламента.

„Не знам как хора с оценки в дипломата по икономика, могат да гласуват такива неща”, възмути се Николов.

Той прогнозира, че фиксираните цени и пределните надценки на стоки и услуги ще предизвика хаос в търговията и броят на малките търговци ще намалее, а с това и конкуренцията. „Или ще стане кщато със закона за пушенето - навсякъде е забранено и навсякъде се пуши”, добави шефът на „Активни потребители”.

„Депутатите искат да кажат „вижте, търговците са лоши, а ние, политиците, сме добрите” , каза още Богомил Николов и допълни, че законът отказ от пазарна икономика и опит България отново да стане „страна без банани”, тоест да се върне в социализма.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!