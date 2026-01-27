Богомил Николов: Ако ви върнат ресто в лева в понеделник, не го приемайте

Редактор: Недко Петров

Изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители“ предупреди какво ще се случи с определени търговци, след като в България започне да се плаща само в евро и рестото ще е само в единната валута на еврозоната в Европейския съюз.

Очаквам в понеделник в търговски обекти в малките населени места да се оплачат, че нямат евро. Защото, знаете, че на доста места рестото се връщаше седмици наред в левове. И поради това някои търговци опитваха да си спестят малко усилие да отидат до близкия град, за да си вземам пакети с монети. Така че някъде вероятно ще има трудности с рестото в евро, заяви Богомил Николов.

Това е тяхна отговорност, на търговците. Те трябва да се снабдят, за да могат нормално да си оперират касовите дейности. Дали има механизъм, който да да ги принуди да го направят, за да се спази закона? От 1 февруари търговците нямат право да приемат левове или пък да връщат ресто в левае, ако имат останали левове. До събота те приемат левове, в неделя да кажем си почиват, но в понеделник вече не мога да ви върнат ресто в лева, продължи той.

Ако ви върнат ресто в левове, не го приемайте, защото това е нарушение. Веднага подайте сигнал по телефона на НАП и КЗП, тъй като те са двете институции, които приемат сигналите и съответно действат на терен. Има мобилна форма за подаване на сигнал. Буквално за 5 минути човек може да подаде сигнал, каза в „Още от деня“ Богомил Николов.

